Johnny Depp: cocaina e whiskey, le foto shock diffuse da Amber Heard

Il processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard prosegue senza esclusione di colpi. L'attrice avrebbe diffuso alcune foto shock che documenterebbero il consumo di droga, in particolare cocaina, e alcool da parte dell'ex marito.

Secondo i report, le foto sono apparse nel corso del secondo giorno di dibattimento che vede Johnny Depp schierato contro il Sun, citato per diffamazione per aver scritto che l'attore sarebbe un 'picchiatore di mogli'.

Nelle immagini scioccanti, scattate nella casa di Johnny Depp a Los Angeles nel 2013, vediamo l'attore a terra, addormentato con la testa sul comodino, e su un tavolino strisce di cocaina pronte per il consumo, un bicchiere pieno di whiskey e una scatola per pillole decorata con un teschio con le ossa incrociate e la scritta 'Property of J.D.'

Amber Heard ha portato le foto come prova che gli scontri fisici tra i due sposi fossero causati dagli stati di alterazione dell'attore causati dal consumo di alcool e droga. Ipotesi che Johnny Depp ha negato con veemenza ammettendo di aver fatto ampio consumo di droga, anche insieme ad amici quali il rocker Marilyn Manson e l'attore inglese Paul Bettany, ma ha smentito che le droghe lo avrebbero indotto a comportamenti violenti verso l'ex moglie.

Johnny Depp contro Amber Heard: "È entrata nella mia vita per prendere ciò che aveva valore e distruggerlo"

Interrogato sugli oggetti contenuti nelle foto, Johnny Depp non ha negato che le droghe appartenessero a lui, ma ha aggiunto: "Se fossero mie, mi chiederei perché sono state fotografate. Non so neppure se è cocaina quella".

Per quanto riguarda la foto in cui è sul pavimento, l'attore ha insistito nel specificare che stava "dormendo, non ero svenuto. e la mia testa è su un cuscino".