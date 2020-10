Johnny Depp, Sia sostiene l'attore e attacca Amber Heard: "Lui è l'unica vittima"

La cantante Sia ha dichiarato pubblicamente su Twitter il proprio sostegno nei confronti di Johnny Depp riguardo la battaglia legale contro la sua ex moglie Amber Heard, che la cantante ha attaccato senza mezzi termini.

Amber Heard & Johnny Depp: The Real ABUSER FINALLY REVEALED!! (UNCENSOR... https://t.co/uY1PLsDUYp via @YouTube classic borderline behavior on her part. — sia (@Sia) October 16, 2020

Just showing my public support for Johnny Depp.

I mean, I'd love him to get clean and stop with the jewelry, but he is clearly the victim after hearing those tapes. — sia (@Sia) October 16, 2020

Also @elonmusk didn't you give her the seven million she "donated" from her settlement?

She still came out seven million richer.

Why are you protecting her?

She will never get the help she needs if we all stay silent! — sia (@Sia) October 16, 2020

Prosegue ormai da tempo la faida tra Johnny Depp e Amber Heard, con l'attore americano e la sua ex moglie che continuano a colpirsi a suon di dichiarazioni pubbliche o rilasci di materiale privato che mostra il lato più buio della vita delle due star. Nel corso dei mesi, durante i quali ha preso vita anche il processo per diffamazione che ha visto contrapposti Depp ed il quotidiano The Sun, le persone si sono divise tra quelle che sostengono l'interprete di Aquaman e coloro che invece si schierano dalla parte dell'attore di Blow. In quest'ultimo gruppo di persone si è recentemente aggiunta anche Sia, la cantante di Chandelier che ha condiviso sui social un post dove dichiara pubblicamente il proprio sostegno nei confronti di Johnny Depp. La popstar ha anche sparato a zero contro Amber Heard ed il suo ex fidanzato Elon Musk.

"Finalmente è emerso chi è il vero abusatore tra i due!" si legge nel primo tweet. Subito dopo, la cantante ha cinguettato: "Sto solo mostrando il mio sostegno pubblico a Johnny Depp. Voglio dire, mi piacerebbe che si ripulisse e smettesse di indossare tutti quei gioielli, ma è chiaramente la vittima di questa vicenda dopo aver ascoltato quei nastri", ha quindi aggiunto Sia che probabilmente ha fatto riferimento ai nastri riprodotti in tribunale a febbraio, registrati nel 2015, quando Heard ha ammesso di aver colpito fisicamente Depp.

In un altro tweet, l'artista ha lanciato una frecciatina contro l'ex fidanzato di Heard, Elon Musk, che Heard è uscito per circa un anno prima che si separassero nel 2018: "È uscita sette milioni più ricca. Perché la stai proteggendo? Non otterrà mai l'aiuto di cui ha bisogno se restiamo tutti in silenzio!" si legge sul profilo Twitter di Sia che si riferiva ai 7 milioni di dollari ricevuti da Heard come accordo di divorzio da Depp, che ha prontamente donato all'American Civil Liberties Union (ACLU) e al Children's Hospital di Los Angeles.

Né Amber Heard né Johnny Depp hanno risposto pubblicamente ai commenti di Sia. L'attore di Alice in Wonderland ed Heard si sono incontrati per la prima volta nel 2009 sul set di The Rum Diary - Cronache di una passione ed hanno iniziato a frequentarsi nel 2012 dopo che Depp si è separato da Vanessa Paradis. La coppia si è sposata con una cerimonia privata nella loro casa di Los Angeles nel 2015, ma Heard ha chiesto il divorzio nel 2016, presentando un'ordinanza restrittiva contro Depp.