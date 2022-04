Johnny Depp ride in aula a causa di un bizzarro messaggio hot alla sua infermiera

Johnny Depp ha sorriso in aula a causa di un vecchio messaggio 'bollente' alla sua infermiera Debbie Lloyd; l'attore è coinvolto nel processo intentato contro Amber Heard per diffamazione.

In questi giorni, Johnny Depp è coinvolto nel processo intentato contro Amber Heard per diffamazione. Nel corso della più recente udienza in aula, l'attore si è messo a ridere a causa di un vecchio messaggio "bollente".

Johnny Depp ha ridacchiato in aula quando nel corso dell'udienza nel suo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard è stato mostrato un SMS in cui l'attore ha detto alla sua infermiera Debbie Lloyd: "Ehi tesoro, mi dispiace tanto per oggi. Pensavo fossi Stephen, di cui non sono particolarmente entusiasta per la sua perdita di lealtà e memoria".

L'attore ha proseguito nell'SMS: "Ha fatto di tutto per fottermi per quanto riguarda i viaggi con mia moglie. Irrompe anche nella mia casa come se fosse la dannata Grand Central Station. Mi dispiace davvero se ti ho sconvolto. Se vuoi, puoi darmi un po' di morfina per vedere se la mia lingua e il mio pene si toccano. Tutto il mio amore, J".

A quanto pare, Johnny Depp aveva rifiutato di vedere l'infermiera nel corso di quella giornata. Alla giuria sono stati mostrati SMS tra Johnny Depp e la sua infermiera risalenti al marzo 2015 dopo la sua lesione al dito.

L'infermiera ha dichiarato di non ricordare di aver ricevuto quei messaggi ma di credere che fossero accurati.

Nei messaggi, Depp ha chiamato la signora Lloyd "Little Debbie" e "Nurse Shark", dicendo che gli mancava averla lì.

La signora Lloyd ha detto al signor Depp che il dottor Kipper avrebbe ripreso a occuparsi di lui se lui "avesse smesso di drogarsi". Al momento, però, l'infermiera non ricorda a cosa si riferisse.

Il processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard è iniziato lunedì 11 aprile a Fairfax, in Virginia, dopo la causa indetta da lui contro di lei nel marzo 2019. L'attore sostiene di essere stato diffamato dalla sua ex compagna nel corso di un articolo pubblicato a dicembre 2018 sul Washington Post.

Il titolo dell'articolo è: "Mi sono espressa contro la violenza sessuale - e ho affrontato l'ira della nostra cultura. Questo deve cambiare".

La signora Heard ha scritto: "Come molte donne, sono stata molestata e aggredita sessualmente quando ero in età da college. Ma ho taciuto - non mi aspettavo che le denunce portassero giustizia. E non mi vedevo come una vittima. Poi, due anni fa, mi sono trasformata in una figura pubblica di fondamentale importanza in tema di abusi domestici".

Al momento, Johnny Depp pretende un risarcimento di almeno 50 milioni di dollari per essere stato chiamato in causa - sebbene non sia mai stato nominato nell'articolo - in qualità di artefice di violenze.