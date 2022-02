Johnny Depp: "Sono sull'orlo di una nuova vita, sarà il mio nuovo inizio"

Johnny Depp ha ricevuto una medaglia al merito in Serbia per i suoi meriti eccezionali nelle attività culturali e, secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, avrebbe anche affermato di essere "sull'orlo di una nuova vita e di un nuovo inizio".

Waiting for the Barbarians: un primo piano di Johnny Depp

L'attore ha ricevuto la prestigiosa onorificenza il 15 febbraio 2022 durante una cerimonia in onore della Festa nazionale della Serbia a Belgrado, ospitata dal presidente serbo Alexsandar Vucic. Secondo un quotidiano locale, il Balkan Insight, Depp ha ricevuto l'onorificenza per i suoi "meriti eccezionali nelle attività pubbliche e culturali, in particolare nel campo dell'arte cinematografica e della promozione della Repubblica di Serbia nel mondo".

Ricevendo il premio, secondo quanto riportato dal The Daily Mail, la star de Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma ha dichiarato: "La ringrazio sinceramente, dal profondo del cuore, Presidente Vucic, per questa medaglia al merito. La ringrazio per avermi concesso l'onore di andarmene con questa medaglia al collo e per essere stato così gentile da conferirmi questo grande onore."

Johnny Depp, durante la conferenza stampa, avrebbe infine dichiarato: "In questo momento sono sull'orlo di una nuova vita", aggiungendo: "Mi piace l'idea di un secondo inizio, sarà questo il mio nuovo inizio e mi piacerebbe che avesse luogo proprio qui".

Johnny Depp in una foto della Festa del Cinema di Roma 2021

L'attore negli ultimi anni è stato una delle molte vittime della cosiddetta "cancel culture", essendo stato licenziato da una serie di progetti a causa del suo processo con l'ex moglie Amber Heard. Come annunciato in precedenza, un nuovo documentario incentrato sulla relazione e il divorzio tra la star e l'ex moglie è attualmente in fase di sviluppo presso Discovery+.