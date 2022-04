Johnny Depp non ha mai visto La maledizione della prima luna

Durante il procedimento legale in corso in Virginia, Johnny Depp ha affermato di non aver mai visto il primo capitolo della sua celebre saga dei Pirati dei Caribi, La maledizione della prima luna.

Johnny Depp rivela di non aver mai visto il primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna. La rivelazione è stata fatta durante la testimonianza di Depp nella causa legale che vede il divo contrapposto all'ex moglie Amber Heard.

Uscito nel 2003, il primo capitolo della saga Pirati dei Caraibi si è rivelato un incredibile successo tra i fan, dando il via a un franchise multimiliardario. La maledizione della prima luna ha introdotto al pubblico l'eccentrico pirata di Depp, il capitano Jack Sparrow, un personaggio amatissimo che sarebbe apparso in tutti e quattro i sequel del film, il più recente dei quali, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, è stato diffuso nel 2017.

Da tempo si vocifera di un sesto film del franchise di Pirati dei Caraibi, ma nessun aggiornamento è stato condiviso sul progetto da un po' di tempo dopo l'annuncio di una svolta femminile della saga con l'arrivo di una protagonista donna, Margot Robbie. Nel frattempo Johnny Depp sta affrontando una serie di problemi legali originati dal suo tumultuoso divorzio da moglie Amber Heard.

Come condiviso in un nuovo tweet di Matthew Belloni, fondatore di Puck News, la testimonianza di Depp in tribunale in Virginia nella causa di diffamazione mossa contro Amber Heard, conterrebbe un'ammissione sorprendente: l'attore non avrebbe mai visto La maledizione della prima luna, ruolo che, nel 2004, fruttò a Depp una nomination agli Academy Awards.

Johnny Depp ha sempre ammesso di non guardare mai i suoi film. Questa pratica vede l'attore in buona compagnia. Il collega Jared Leto ha rivelato di non vedere uno dei suoi film da oltre 22 anni. Anche artisti del calibro di Meryl Streep, Joaquin Phoenix, Javier Bardem e Reese Witherspoon hanno l'abitudine di evitare i loro film. Anche se può sembrare curioso che l'attore non abbia visto un film per il quale è stato nominato all'Oscar, La maledizione della prima luna sembrerebbe solo uno di una lunga serie di film di Depp che ha non visto.