Johnny Depp sarà Luigi XV nel nuovo film diretto da Maiwenn

Johnny Depp sarà il protagonista del nuovo film diretto da Maiwenn in cui interpreterà il ruolo del re Luigi XV.

Per ora non si conoscono il titolo e i dettagli del progetto che verrà prodotto da Pascal Caucheteux e Why Not Productions.

Le riprese del nuovo film con star Johnny Depp inizieranno questa estate e dureranno circa tre mesi in vari luoghi iconici di Parigi. Molte delle scene verranno realizzate ad esempio al Palazzo di Versailles.

Maïwenn, oltre a essere regista, sarà una delle interpreti del lungometraggio con la parte di Jeanne du Barry, una contessa che è stata l'ultima amante di Luigi XV.

Il sovrano francese ha regnato per 59 anni, la durata più lunga per un regno nella storia della Francia dopo quello di Luigi XIV. Il re morì dopo essere diventato impopolare ed essere stato accusato di corruzione e condurre una vita all'insegna degli agi e dei comportamenti poco virtuosi.

Per ora non è stato svelato se Johnny Depp reciterà in francese o il progetto verrà girato in inglese.