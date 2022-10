Johnny Depp, ad Halloween tutti vogliono essere Jack Sparrow: boom di vendite per il costume

Aspettatevi di vedere un sacco di Capitan Jack Sparrow quest'anno per la notte di Halloween: Johnny Depp sembra essere più popolare che mai dopo la sua grande vittoria contro Amber Heard nel processo per diffamazione che lui stesso aveva intentato contro l'attrice di Aquaman.

La carriera di Depp è tornata sulla buona strada grazie alla vittoria contro l'ex moglie, sancita dal verdetto emesso dalla giuria del tribunale di Farifax: il prossimo attesissimo ruolo della star sarà quello del protagonista del film francese intitolato Jeanne du Barry.

Nel frattempo, i fan hanno deciso di sostenere l'attore in ogni modo possibile: dal firmare in milioni svariate petizioni per riportarlo nel franchise che l'ha reso famoso in tutto il mondo fino a comprare in massa il costume di Jack Sparrow al fine di indossarlo per la notte di Halloween.

Secondo TMZ, la sua recente popolarità ha causato un forte aumento della domanda di costumi di Jack Sparrow: i rivenditori stanno facendo in modo che i clienti abbiano a disposizione tutto il necessario per incarnare l'amato pirata e il sito web HalloweenCostumes.com ha registrato un aumento del 90% delle vendite per la stagione di Halloween di quest'anno.