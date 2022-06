Johnny Depp: il suo avvocato parla del momento più commovente del processo contro Amber Heard

L'avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez, ha rivelato durante un'intervista di Access che c'è stato un momento commovente che l'ha lasciata letteralmente in lacrime durante il processo intentato dalla star di Pirati dei Caraibi contro l'ex moglie Amber Heard.

Camille, 37 anni, ha conquistato il cuore dei fan di Depp ed è diventata famosa sui social media durante il processo per diffamazione, principalmente grazie alle sue eccezionali capacità professionali ma anche a quella che in molti hanno definito "un'evidente compassione e bontà d'animo".

Durante l'intervista recente, l'avvocato ha descritto il momento toccante che l'ha portata alle lacrime durante il procedimento giudiziario: "Una donna, una madre, ha portato sua figlia da me, l'ha presa a scuola e l'ha accompagnata a vedere il processo. Durante una delle pause lei mi ha fermata e mi ha fatta piangere perché ha detto: 'Ho portato mia figlia qui perché volevo che ti conoscesse.'"

"La donna mi ha detto che non ci sono modelli per le bambine ispaniche della sua età, a cui lei e le sue compagne possano ispirarsi. Mi ha detto che io lo sono stata per lei e a quel punto mi sono davvero commossa. Non so come sia accaduto tutto questo, io stavo soltanto facendo il mio lavoro", ha concluso l'avvocato di Johnny Depp.