Johnny Depp vince la causa: Amber Heard ha mentito a proposito della sua donazione?

Johnny Depp ha ufficialmente vinto una sentenza legale e un giudice di New York costringerà l'American Civil Liberties Union (ACLU) a rivelare quanti soldi l'ex moglie dell'ex star di Animali fantastici, Amber Heard, ha effettivamente donato all'organizzazione dopo aver promesso di destinare al gruppo di difesa dei diritti civili la metà del suo accordo di divorzio, ottenuto dall'attore dei Pirati dei Caraibi.

Depp e i suoi avvocati credono che la Heard abbia mentito a proposito dell'entità della sua donazione e credono anche che riuscire a dimostrarlo in aula potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell'imminente causa per diffamazione da 50 milioni di dollari che Johnny ha intentato contro Amber, causa che arriverà in tribunale in Virginia l'anno prossimo.

La causa di Depp si basa su un pezzo risalente a dicembre 2018 che Heard ha pubblicato sul Washington Post in cui sosteneva che l'attore avesse abusato fisicamente di lei durante il loro breve e tumultuoso matrimonio. L'importo della donazione è importante visto che Depp crede che l'attrice lo abbia sposato solo per i suoi soldi; per questo motivo il giudice ha fatto notare che la Heard ha affermato di aver donato in beneficenza tutti i 7 milioni di dollari che ha ricevuto da Depp, metà all'ACLU e metà al Children's Hospital di Los Angeles, e che "La sua donazione di 7 milioni di dollari in beneficenza non è certo l'atto che ci si aspetterebbe da una donna in cerca di denaro."

Pertanto, se Johnny Depp riuscisse a dimostrare che l'attrice non ha effettivamente donato i soldi, ciò andrebbe a sostegno delle sue affermazioni sulla Heard e potrebbe influire anche sulle possibilità di Depp di vincere la sua causa per diffamazione. Il giudice di New York ha stabilito che l'ACLU deve mostrare la documentazione necessaria a dimostrare quanti soldi Amber Heard ha effettivamente donato all'organizzazione.