Johnny Depp vs Amber Heard, Naomie Harris: "Il processo era ovunque, penso che sia inquietante"

Naomie Harris, una delle co-protagoniste di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi, ha recentemente affermato di aver trovato la spettacolarizzazione del processo per diffamazione della star contro la sua ex moglie Amber Heard un po' "inquietante". Secondo l'attrice il procedimento era impossibile da evitare e questo ha distratto le persone da altri eventi gravi che stavano avendo luogo simultaneamente.

La causa per diffamazione di Johnny e Amber ha dominato i titoli dei giornali per l'intera durata del processo e, anche un mese dopo, continua a essere un argomento di interesse, poiché entrambe le parti stanno affrontando le conseguenze del verdetto.

Ci sono una serie di ragioni per cui questo caso ha attirato così tanta attenzione: le serietà delle accuse che le stelle si sono lanciate l'una contro l'altra, i colpi di scena che hanno avuto luogo in aula e la possibilità per il pubblico di assistere al procedimento attraverso una semplice TV hanno contribuito a suscitare grande interesse.

Naomie Harris, che ha interpretato Calypso/Tia Dalma nelle pellicole di Pirati dei Caraibi, durante un'intervista pubblicata da The Independent ha dichiarato: "È difficile non aver seguito quel caso perché ogni giorno ci veniva sbattuto in faccia. Era su tutti i social media, su tutti i canali TV, ovunque. Penso che ci sia qualcosa di abbastanza inquietante in questo perché ci sono alcuni eventi seri che accadono nel mondo che meritano molta più attenzione."