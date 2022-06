Johnny Depp: Amber Heard farà ricorso dopo la sentenza?

Johnny Depp ha portato a casa la vittoria nel processo per diffamazione contro Amber Heard, ma quest'ultima adesso farà ricorso?

È finita: il processo Johnny Depp vs. Amber Heard è giunto a conclusione, con la giuria che ha dato ragione all'attore di Pirati dei Caraibi e ha sentenziato che si è effettivamente trattato di diffamazione da parte dell'ex-moglie. Ma adesso sembra che l'attrice di Aquaman voglia fare ricorso.

Alcuni siti britannici come UNILAD e Wales Online riportano che i rappresentanti di Amber Heard abbiano confermato a terzi l'intenzione della loro cliente di fare ricorso contro il verdetto della giuria.

La sentenza ha infatti decretato che Heard dovrà pagare 15 milioni di dollari all'ex-marito (con un risarcimento di 10 milioni di dollari e 5 milioni per danni), mentre a lei andranno solo 2 milioni di dollari come risarcimento, e nulla per quanto riguarda i danni.

Ora Heard vorrebbe presentare appello per tentare di ribaltare la sentenza ma, riporta sempre Wales Online (che cita il Mirror), secondo gli esperti l'attrice dovrebbe pagare una cauzione di 10 milioni di dollari, e dimostrare che ci siano stati degli effettivi errori durante il processo o nelle azioni della giuria per poter procedere.

"La delusione che provo quest'oggi è impossibile da spiegare a parole. Mi spezza il cuore vedere che la montagna di prove presentate non è stata abbastanza per poter fronteggiare lo sproporzionato potere e l'influenza che possiede il mio ex-marito" scriveva l'attrice su Instagram in seguito alla lettura del verdetto.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.