Johnny Depp vs Amber Heard, gli avvocati dell'attore: "Volevi i soldi di tuo marito"

Il controinterrogatorio di Amber Heard ha avuto inizio ieri e il team legale di Johnny Depp ha immediatamente cercato di stabilire che è stato l'attore e non la star di Aquaman, che a detta loro era solo in cerca di soldi e fama, ad essere vittima di abusi durante la loro controversa relazione.

L'avvocato di Depp ha iniziato il controinterrogatorio riproducendo una registrazione audio in cui si può sentire la Heard dire a Depp: "Diglielo Johnny, diglielo... io, Johnny Depp, sono una vittima di abusi domestici... e guarda quante persone ti crederanno o si schiereranno con te."

L'avvocato ha quindi messo in dubbio le accuse dell'attrice secondo le quali Depp l'avrebbe fisicamente percossa:. "Sei qui in quest'aula perché Johnny Depp ha finalmente detto al mondo di essere lui la vera vittima di violenza domestica", ha continuato il legale, aggiungendo che Amber non pensava che le persone non avrebbero creduto a Depp in quanto uomo.

La domanda successiva riguardava la promessa di Amber Heard di donare i 7 milioni di dollari che l'attrice ha ottenuto dal suo accordo di divorzio con Johnny Depp: abbiamo scoperto che, sebbene la star sostenga di aver donato quei soldi a due enti di beneficenza, in realtà, almeno per adesso non è mai accaduto. L'avvocato ha quindi insinuato che la Heard "voleva i soldi di suo marito" e, al tempo stesso, le "lodi per aver donato il denaro in beneficienza".