John Williams ha composto il tema musicale della serie Obi-Wan Kenobi

John Williams tornerà nell'universo di Star Wars in occasione della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi, in arrivo a maggio su Disney+.

Il progetto permetterà ai fan della saga di apprezzare ancora una volta il talento dell'artista che ha avuto un ruolo essenziale nel successo dei film.

John Williams ha firmato le colonne sonore di nove film di Star Wars e ha inciso il tema della serie Obi-Wan Kenobi, con star Ewan McGregor, la scorsa settimana con il contributo della Los Angeles orchestra.

L'artista raramente lavora per il piccolo schermo e tra i suoi lavori per la tv ci sono il tema di Amazing Stories nel 1985 e i suoi contributi alla colonna sonora di Masterpiece Theatre nel 2000 e Great Performances nel 2009, senza dimenticare i temi ideati per i Giochi olimpici che continuano a essere usati da NBC.

Williams ha ottenuto un Oscar per la colonna sonora del film Guerre stellari nel 1977, ottenendo poi le nomination per L'impero colpisce ancora, Il Ritorno dello Jedi, Il Risveglio della Forza, Gli ultimi jedi e L'ascesa di Skywalker. John ha inoltre composto il tema musicale di Solo: A Star Wars Story nel 2018 e dell'attrazione Star Wars: Galaxy's Edge dei parchi tematici della Disney nel 2019, brano che gli ha permesso di ottenere un Grammy.

L'artista sta attualmente lavorando alle musiche di The Fabermans, il progetto diretto da Steven Spielberg, il quinto capitolo di Indiana Jones e sarà impegnato in una serie di concerti.

John Williams aveva, ovviamente, scritto il tema musicale del cavaliere jedi interpretato da Alec Guinness, brano poi associato all'uso della Forza.