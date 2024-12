John Wick 5, Keanu Reeves: "Non so se le mie ginocchia mi permetteranno di farlo"

Dopo il successo di John Wick 4 e nell'attesa dell'arrivo dello spinoff al femminile, Ballerina, i fan scalpitano per sapere se il franchise si chiuderà a breve o se il preannunciato John Wick 5 si farà davvero. Al riguardo, il protagonista Keanu Reeves si è dimostrato possibilista, ma ha messo le mani avanti specificando che l'impegno fisico richiesto dal ruolo è davvero notevole.

Per più di un decennio, Keanu Reeves ha intrattenuto il pubblico con le sue strabilianti acrobazie e i fan della saga conoscono lo sforzo monumentale che mette in ognuno di essi per rendere i momenti action il più realistici ed emozionanti possibile. Nel quarto capitolo, il divo è andato addirittura oltre portando sul grande schermo alcune delle sequenze d'azione più creative e sorprendenti. Dato il successo e la popolarità del franchise, un quinto capitolo è più che probabile, ma Keanu Reeves frena prudentemente spiegando a CBS Mornings:

"Mai dire mai, ma le mie ginocchia, in questo momento, stanno dicendo, 'Non puoi fare un altro John Wick'. Il mio cuore vorrebbe, ma non so se le mie ginocchia possono farlo".

John Wick in una sequenza action

Come proseguirà il franchise di John Wick?

Anche se la risposta di Keanu Reeves a CBS Mornings non offre certezze sul futuro del franchise, i fan scalpitano per avere un John Wick 5 e anche i produttori non disdegnerebbero un altro successo economico di tale livello. Nell'attesa, il divo riprenderà i panni dell'assassino amante degli animali a fianco di Ana De Armas, come ha anticipato il dietro le quinte di Ballerina svelato al Comic-Con Brazil. Si spera, dunque, che il sessantenne Keanu riesca a mantenersi abbastanza in forma per tornare a interpretare il suo personaggio più amato.

Un mese e mezzo fa, ScreenRant ha pubblicato un'intervista esclusiva con i produttori del franchise, David Leitch ed Erica Lee, in cui è stata anticipata la possibilità che John Wick 5 accada. I produttori si sono detti pronti per dar vita a un altro capitolo del franchise, ma stanno aspettando la sceneggiatura e il momento giusto prima di andare avanti con il progetto. E, naturalmente, il consenso ufficiale di Keanu Reeves, dal momento che non esiste John Wick senza il suo interprete.