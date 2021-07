John Wick 4: Lance Reddick tornerà nel ruolo del manager del Continental Charon

Lance Reddick tornerà ad affiancare Keanu Reeves nel ruolo del manager dell'Hotel Continental, Charon, John Wick 4, attualmente in lavorazione in Germania, Francia e Giappone.

L'Hotel Continental non può sopravvivere senza il suo staff. Da Deadline arriva l'annuncio del ritorno di Lance Reddick nel ruolo di Charon, il concierge degli hotel degli assassini di New York, in John Wick 4.

John Wick 3: Parabellum, Lance Reddick, Asia Kate Dillon in una scena del film

Lance Reddick, al momento parte del cast della serie Amazon Bosch, finora è apparso nei primi tre film della saga di JohN Wick e non sembra intenzionato a smettere.

"Lance fa parte del franchise fin dalla sua genesi" ha dichiarato il regista Chad Stahelski a Deadline "e ha avuto un ruolo integrante nel dar forma al mondo di John Wick. Non potrei essere più felice di tornare a lavorare di nuovo con lui."

Il ritorno di Lance Reddick segue gli annunci del casting di John Wick: Chapter 4 che vedono l'arrivo di Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama e Shamier Anderson, a fianco dei veterani Keanu Reeves, Ian McShane e Laurence Fishburne. Che si prenda cura di un adorato animale domestico o combatta contro la Tavola Rotonda, Charon ha dimostrato di essere un membro indispensabile dell'universo di John Wick, un pilastro del franchise d'azione multimilionario ad alto numero di ottani.

John Wick: storia di una trilogia sincopata

Il quarto capitolo di John Wick, attualmente in fase di ripresa in Francia, Germania e Giappone, andrà ad arricchire un franchise che finora ha incassato oltre 600 milioni. Il film è scritto da Shay Hatten e Michael Finch.