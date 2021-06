John Wick 4: Donnie Yen nel cast del film

Tra gli interpreti di John Wick 4 ci sarà anche Donnie Yen che affiancherà il protagonista Keanu Reeves sul set del progetto diretto da Chad Stahelski.

Il lungometraggio prodotto da Lionsgate potrà quindi contare su una delle star più conosciute nel mondo del cinema asiatico che ha più volte lavorato in blockbuster internazionali come Rogue One: A Star Wars Story, xXx e IP Man.

Nel film John Wick: Chapter 4 l'attore Donnie Yen avrà la parte di un vecchio amico dell'assassino interpretato da Reeves che, in comune con lui, ha la stessa storia e molti nemici.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Shay Hatten e Michael Finch.

Il regista Chad Stahelski ha dichiarato: "Siamo davvero fortunati nell'avere Donnie Yen che si unirà nel franchise. Non vedo l'ora di lavorare con lui in questo nuovo eccitante ruolo".

La produzione del lungometraggio è curata da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski, in collaborazione con Keanu Reeves e Louise Rosner.

Le riprese inizieranno in estate e il cast e la troupe saranno impegnati in Francia, Germania e Giapponese. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà anche la popstar Rina Sawayama.