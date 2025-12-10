John Turturro mette in riga un fotografo alla première di Goodbye June: "Il mio cognome si pronuncia così"

La star, presente alla proiezione del nuovo film diretto e interpretato da Kate Winslet ha corretto un addetto ai lavori al photocall che lo richiamava in maniera sbagliata.

John Turturro ha partecipato alla première del primo film da regista della star premio Oscar Kate Winslet, Goodbye June. Passeggiando sul red carpet dell'evento, l'attore ha corretto un fotografo presente che pronunciavano in maniera sbagliata il suo cognome.

La star di Scissione e Il grande Lebowski, con il sorriso sulle labbra, si è rivolto al fotografo presente che per attirare la sua attenzione lo chiamava a gran voce, tuttavia senza pronunciare in maniera corretta il suo cognome.

John Turturro corregge un fotografo alla première di Goodbye June

"No, è 'Tor-turro'" ha dichiarato l'attore ha detto a un fotografo che aveva sbagliato la pronuncia: "È così che si dice. Dì bene il mio nome, e allora farò una foto" ha scherzato la sera sfoggiando uno dei suoi proverbiali sorrisi.

John Turturro in una scena del film Transformers

"'Tor-turro'" ha ripetuto, mentre un coro di persone sul red carpet restituiva la pronuncia corretta. Nato a Brooklyn, New York, da Nicholas Turturro, un carpentiere italiano originario di Giovinazzo e giunto in America a 6 anni con la famiglia, e da Katherine Florence Incerella, una cantante jazz americana anch'essa originaria dell'Italia, in particolare di Aragona, in Sicilia.

Il primo film da regista di Kate Winslet

Turturro non recita in Goodbye June, debutto alla regia cinematografica di Kate Winslet, progetto al quale ha partecipato da sceneggiatore il figlio Joe Anders.

"Lo faccio solo perché sono amico di Kate" ha dichiarato Turturro sul red carpet. Winslet era apparsa nel suo film del 2005 Romance & Cigarettes, il terzo film di Turturro come sceneggiatore e regista.

La sinossi del film spiega che Goodbye June "si svolge poco prima di Natale, quando un'improvvisa svolta nella salute della loro madre spinge quattro fratelli adulti e il loro esasperante padre nel caos mentre affrontano dinamiche familiari complicate di fronte a una possibile perdita. Ma la loro arguta madre, June, orchestra il suo declino a modo suo, con umorismo tagliente, onestà brutale e molto amore". Nel cast anche Andrea Riseborough e Toni Collette, oltre alla stessa Kate Winslet.