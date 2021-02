John Travolta e sua figlia fanno il balletto di Grease nello spot del Super Bowl (VIDEO)

John Travolta e sua figlia Ella sono tra i protagonisti del nuovo spot di Scotts Miracle-Gro, società che produce e vende prodotti di largo consumo per la cura dei giardini, inserito tra le varie pubblicità del Super Bowl di quest'anno.

Per promuovere i propri servizi, Scotts Miracle-Gro ha scelto di fare le cose in grande, puntando su un ampio cast di personaggi celebri. Tra questi ci sono anche John Travolta e sua figlia Ella, a cui si aggiungono la conduttrice Martha Stewart, l'attore Leslie David Baker, l'autista della NASCAR Kyle Busch, l'attore Carl Weathers e l'istruttrice di fitness Emma Lovewell. Nella pubblicità vediamo quindi la giovane Ella che tenta di insegnare a suo padre come sistemare la fotocamera del telefono. I due poi si mettono l'uno vicino all'altra ed iniziano a ballare in sincronia, replicando il classico balletto di Grease, che negli anni '70 veniva eseguito da Travolta e Olivia Newton-John. Questa volta, però, il balletto prende forma sulle note del successo dei Surfaces, "Sunday Best". A quel punto la Stewart guarda direttamente dal suo giardino e, osservando i movimenti di Travolta, constata che non ha perso smalto. Ricordiamo che il Super Bowl andrà in onda domenica 7 febbraio.

Ad agosto, Travolta ha pubblicato su Instagram un dolce video di lui che balla con Ella in memoria della sua defunta moglie e madre di Ella, Kelly Preston. Preston è morta nel luglio 2020 dopo una battaglia contro il cancro al seno. "Mia figlia Emma ed io balliamo in ricordo di mamma", ha scritto. "Una delle cose preferite di Kelly, ballare con me".

Ad ottobre, Olivia Newton-John ha parlato con ET, spiegando come Travolta ed i suoi due figli, Ella e Benjamin, abbiano affrontato la morte di Preston. "Era una persona molto bella, dentro e fuori. Aveva uno spirito gentile e mi dispiace così tanto per John ed i ragazzi. È difficile da esprimere a parole. Siamo in contatto e gli trasmetto il mio sostegno il più spesso possibile", ha quindi detto l'attrice a proposito del suo caro amico ed ex co-protagonista in Grease.