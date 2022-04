John Travolta posa con i fan in un supermercato (FOTO)

John Travolta ha sorpreso il personale e i clienti di un supermercato di Norfolk entrando nel negozio per fare shopping e scattando foto con tutti come se niente fosse: la star di Grease e Pulp Fiction si trova nel Regno Unito per le riprese di un cortometraggio intitolato The Shepherd.

Travolta è stato avvistato nella filiale Fakenham di Morrisons lo scorso fine settimana e, secondo quanto riferito da alcuni fan, per due sere consecutive è stato anche visto mentre beveva in compagnia di alcuni amici e colleghi in un pub della catena Wetherspoons nella vicina Dereham.

Diversi dipendenti del supermercato hanno condiviso selfie con l'attore 68enne sui social media e uno dei membri della sicurezza del negozio, Gary Middleton, ha detto al notiziario ITV: "Non sono nemmeno dovuto andare da lui, si è avvicinato a me e mi ha stretto la mano. Abbiamo fatto una bella chiacchierata".

Siobhan Beavan, una fan di Grease, ha detto che è stato "un piacere incontrare Danny Zuko", durante un'intervista della SWNS: "Ero nel mio pub e stavamo letteralmente parlando di lui perché era stato visto più volte in giro per Norfolk. Poi è appena apparso dall'altra parte della strada con il suo entourage, non potevo lasciarmi sfuggire quest'opportunità!".