John Travolta Month: ecco la programmazione speciale di Paramount Network!

Parte stasera, per quattro giovedì, l'appuntamento con i film di John Travolta su Paramount Network: oggi La Febbre del Sabato Sera in prima serata!

Stasera su Paramount Network prende il via il John Travolta Month, con quattro serate dedicate all'attore americano: ecco la programmazione.

Paramount Network, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, presenta un ciclo di film dedicato ad uno dei divi più iconici di Hollywood: John Travolta. Dopo aver ottenuto la fama a livello internazionale con La febbre del sabato sera, interpretazione per la quale ha ottenuto una nomination all'Oscar, si è dimostrato un attore versatile e poliedrico, recitando in molti ruoli e generi cinematografici diversi. A partire dal 9 maggio, ogni giovedì, in prima serata Paramount Network, andrà in onda un film che lo vede protagonista, una selezione di titoli per celebrare questo John Travolta Month.

Il primo appuntamento del ciclo arriva stasera giovedì 9 maggio, con il film che ha consacrato il successo di John Travolta: La febbre del sabato sera (1977) diretto da John Badham. Tony Manero è un diciannovenne italo americano, con gli occhi scuri e il fascino latino. DI giorno è il commesso di un negozio di vernici, ma di notte, anche per sfuggire alle difficoltà che sta vivendo la sua famiglia, si trasforma in un eccellente ballerino e passa tutte le sue serate in discoteca. La sua vita si svolge sulla pista da ballo, dove vince anche diverse competizioni, ma i suoi rapporti personali non riescono ad andare altrettanto bene.

Il giovedì successivo, il 16 maggio, il ciclo prosegue con Face/Off - Due facce di un assassino (1997), diretto da John Woo, con John Travolta e Nicolas Cage. Sean Archer è un agente dell'FBI che cerca di catturare Castor Troy, un pericoloso terrorista. Quest'ultimo infatti, oltre ad aver ucciso il figlio di Sean, è in possesso di una bomba micidiale. Ma quando Castor entra in coma, a causa di un incidente, Sean si sottopone ad un intervento chirurgico per assumere le sue sembianze e farsi rivelare la posizione della bomba. Archer però, si sveglierà dal coma, e si vendicherà facendo lo stesso intervento e prendendo le sembianze dell'agente.

Giovedì 23 maggio va in onda Life on the Line, in prima TV. Diretto da David Hackl, il film racconta la vita degli operai della rete elettrica, persone abituate al pericolo perché passano le loro giornate lavorando sui cavi dell'alta tensione. La loro vita inoltre, è una lotta continua per cercare di portare avanti delle relazioni sentimentali. Ma una tempesta, tanto inaspettata quanto spaventosa, renderà il loro lavoro ancora più pericoloso del solito, fino a quando non saranno letteralmente appesi ad un filo.

Il ciclo si conclude giovedì 30 maggio con un altro thriller: Criminal Activities (2015), diretto da Jackie Earle Haley. Al funerale di un loro ex compagno di classe, un gruppo di amici scopre di esser stato coinvolto, da un insider di Wall Street, nello stesso investimento finanziario. Questa operazione, seppure apparentemente sicurissima e garanzia di guadagni milionari, si rivela un totale fallimento. Uno di loro però, per racimolare la quota da investire, aveva chiesto aiuto ad un mafioso, e ora dovrà vedersela con lui.