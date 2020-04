John Travolta e la moglie ricordano il figlio morto con un messaggio: “Ti vogliamo bene”

John Travolta e la moglie Kelly Preston hanno ricordato il figlio morto, Jett con un toccante messaggio sui social nel giorno in cui il loro primogenito avrebbe compiuto 28 anni.

Jett Travolta moriva 11 anni fa. Come fanno ogni anni nel giorno del suo compleanno, i genitori hanno voluto commemorarlo sui social con delle belle immagini e con un commovente post. Nel 2020 il ragazzo avrebbe compiuto 28 anni. John Travolta lo ha ricordato su Instagram con una foto in bianco e nero in cui i due si guardano sorridenti negli occhi "Buon compleanno Jetty, ti vogliamo bene", le parole di John.

Anche Kelly Preston sul suo profilo di Instagram ha postato un ricordo del ragazzo, una foto in cui lei e Jet si abbracciano "Buon compleanno al nostro dolcissimo Jetty, ti amiamo".

Jett fu trovato morto il 2 gennaio del 2009 nel bagno di un resort alle Bahamas. Il ragazzo soffriva di autismo, la morte fu dovuta, probabilmente ad una crisi epilettica, il ragazzo era nella vasca da bagno e presumibilmente urtò con la testa durante le convulsioni. Sulla sua morte si addensarono le nubi di Scientology, di cui fanno parte John e la moglie. Molti media accusarono i coniugi di non aver curato con i farmaci opportuni Jett proprio per l'influenza di Scientology, che disapprova l'uso dei medicinali specifici per le sue patologie.