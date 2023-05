John Travolta e Katherine Heigl protagonisti della commedia romantica That's Amore!

John Travolta, Katherine Heigl saranno i protagonisti della commedia romantica That's Amore!, scritta e diretta da Nick Vallelonga.

Tra gli interpreti del progetto potrebbe esserci anche Christopher Walken, attualmente impegnato nelle trattative con la produzione.

La trama della commedia

Le riprese di That's Amore! inizieranno nel mese di agosto. Al centro della trama ci sarà Nick Venere (John Travolta) che non è mai stato sposato e si è lasciato alle spalle i suoi anni migliori per quanto riguarda gli appuntamenti e le relazioni. L'uomo non ha mai sentito pronunciare le parole 'Ti amo' e capisce che non lo farà mai. Patty Amore (Katherine Heigl) ha la sua parte di problemi: è timida e introversa, oltre a essere piena di vari tic e abitudini nevrotiche. Un segreto del suo passato, insieme a un padre iper-protettivo, l'hanno spinta a smettere di cercare l'amore. Ma quando Nick e Patty si incontrano, letteralmente scontrandosi, i due hanno subito qualcosa che li lega. Quando queste due persone emotivamente danneggiate cercano di frequentarsi, le loro famiglie vengono coinvolte e i risultati sono esilaranti.

Nick Vallelonga sarà sceneggiatore, regista e produttore del film. Nel team sono coinvolti anche il direttore della fotografia Dante Spinotti, lo scenografo Gianni Quaranta, il montatore Steven Rosenblum e la costumista Betsy Heimann.