John Travolta, suo figlio adotta il cucciolo del tributo a Betty White: "Il più grande vincitore di tutti"

'Un magico finale per il tributo a Betty White di ieri sera', ha dichiarato Jamie Lee Curtis a proposito del figlio di John Travolta e dell'adozione del cucciolo chiamato Mac N Cheese.

Il cucciolo, star del tributo a Betty White che ha avuto luogo durante la 94esima edizione degli oscar, ora ha una casa: è stato adottato dal figlio di John Travolta. Il cane, chiamato Mac N Cheese, è comparso sul palco insieme a Jamie Lee Curtis mentre l'attrice ha ricordato Betty e la sua dedizione nei confronti dei diritti degli animali.

Il figlio undicenne di Travolta, Ben, ha adottato l'amato cagnolino e John, 68 anni, ha appena dato la notizia ai suoi milioni di fan condividendo una foto su Instagram in cui Ben tiene in braccio Mac N Cheese, mentre la star di Pulp Fiction sorride dietro di loro.

"Ben ha adottato il cane degli Oscar, quello del tributo a Betty White. Grazie @curtisleejamie e @pawworks", ha scritto l'attore nella didascalia. Pubblicando la foto sul proprio Instagram, la Curtis ha definito l'adozione "un magico finale per il tributo di ieri sera, è il più grande vincitore di tutti".

"Ho scoperto che John Travolta e suo figlio, Ben, hanno adottato il cucciolo e che lo porteranno a casa con loro", ha continuato Jamie Lee. "È il finale perfetto per il tributo a Betty White e brilla di luce e amplifica il messaggio che gli eroi come Betty e Chad di @pawworks e Nancy di @perfect_pet_rescue e il team di @maedayrescue sono coloro che compiono una delle azioni più importanti che esistano in questa vita."