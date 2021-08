John Travolta, il discorso con suo figlio dopo la morte di Kelly Preston: "Aveva paura"

La morte è l'unica certezza di questa grande illusione che è la vita, sosteneva Dylan Dog. Allo stesso modo sembra pensarla anche John Travolta che, nel corso di un episodio di Hart to Heart, show targato Peacock con Kevin Hart, ha raccontato di aver discusso relativamente alla scomparsa di sua moglie Kelly Preston con Ben, il figlio di 10 anni.

Come riportato da Yahoo! Entertainment, John Travolta ha raccontato i dubbi che Ben, il figlio di 10 anni, ha espresso dopo la morte di sua madre Kelly Preston nel 2020. Il protagonista di Pulp Fiction ha raccontato: "Una volta, mio figlio mi ha detto: 'Mamma è morta e io ho paura possa accadere anche a te'. Allora io ho risposto: 'Beh, è una situazione differente' e gli ho spiegato alcune cose sulla situazione di sua madre".

John Travolta ha continuato: "Però, sai, Ben, è giusto che tu conosca la verità. Nessuno sa quando morirà. Tuo fratello Jett è morto a 16 anni, troppo giovane. Tua madre, invece, a 57 anni. Anche lei fin troppo giovane... Io potrei morire domani e lo stesso potrebbe accadere a te. Chi lo sa? Nessuno sa. Quindi prova a vivere sempre al massimo. Prova a dare sempre il meglio di te stesso!".

Nel corso della lunga intervista, John Travolta ha parlato di Scientology, della sua vita, delle sue finanze, dell'amore per il volo e del processo di invecchiamento. L'attore ammette di essere entrato nell'ultimo segmento della sua vita ma di sentirsi sempre un ventenne. A proposito del suo dialogo con il figlio Ben, l'attore di Grease ha continuato: "Ben mi ha chiesto se ricordassi com'ero 30 anni fa. Beh, certo che ricordo! Poi mi ha chiesto se pensassi di avere altri 30 anni davanti a me. E io gli ho detto: 'Beh sì, può darsi, 30 anni volano in fretta'. Cosa c'è di sbagliato in tutto questo?".

Al momento, il focus di John Travolta va nei confronti di Ben ed Ella, i suoi due figli. Quest'ultima, in modo particolare, è pronta per recitare in Get Lost, una sorta di rivisitazione di Alice nel Paese delle Meraviglie. Su sua figlia, Travolta ha detto: "Ella è una brillante attrice e cantante e ha già intrapreso la sua strada. Il mio obiettivo è lasciare il mondo consapevole che ai miei figli sta andando tutto bene. Loro due ce la stanno già mettendo tutta per fare bene!".

Per il resto, John Travolta avrebbe voluto fare altro nella sua vita? "No, non esiste vita migliore di quella di un attore o performer. Davvero!" ha dichiarato l'interprete.