John Romita Sr., il leggendario fumettista Marvel co-creatore di Wolverine morto a 93 anni

Il fumettista John Romita Sr., co-creatore di personaggi come Wolverine, Punisher e Mary Jane Watson, è morto il 13 giugno 2023 a 93 anni.

John Romita Sr., uno degli artisti più importanti nella storia dei fumetti Marvel che ha co-creato personaggi come Wolverine, Punisher e Mary Jane Watson, è morto il 13 giugno 2023. Aveva 93 anni. La morte del fumettista è stata confermata da suo figlio, il disegnatore di fumetti John Romita Jr., in un post su Twitter.

"Lo dico con il cuore pesante", ha scritto John Romita Jr.. "Mio padre è morto serenamente nel sonno. È una leggenda nel mondo dell'arte e sarebbe un onore per me seguire le sue orme. Era l'uomo migliore che abbia mai incontrato".

Guardiani della Galassia: le 5 scene più emozionanti della trilogia Marvel

Una carriera eccezionale nel mondo dei fumetti

John Romita Sr. ha diviso la sua carriera tra la Marvel, dove ha fornito il maggior contributo, e la rivale DC Comics, dove ha operato all'inizio della sua carriera. Nato a Brooklyn il 24 gennaio 1930, ha lavorato alla Timely Comics, che sarebbe poi diventata la Marvel Comics, negli anni '40 e alla DC Comics negli anni '50 e '60.

Nel 1966, è subentrato all'artista Steve Ditko nella serie The Amazing Spider-Man, lavorando insieme al redattore capo della Marvel Stan Lee e plasmando l'attuale concezione del supereroe. L'eredità di Romita in Spider-Man comprende la creazione dell'interesse amoroso di Peter Parker, Mary Jane Watson, così come il boss del crimine Kingpin, ora un pilastro nella galleria dei villain Marvel. Una lite con Stan Lee pose fine al suo coinvolgimento nella serie fumetti.

Elizabeth Olsen e il consiglio ai colleghi: "Firmate il contratto per un solo film Marvel"

Altri personaggi di Spider-Man creati da Romita Sr. includevano il malvagio Vulture, il gangster Hammerhead, Shocker, lo Hobgoblin, il giornalista Robbie Robertson e il padre di Gwen Stacy, George Stacy. Romita Sr. ha anche contribuito a creare l'arco narrativo tragico The Night Gwen Stacy Died", considerato "una delle migliori storie di Spider-Man mai raccontate" come sottolinea Variety.

Romita ha contribuito anche alla creazione di Luke Cage e dei villain di Daredevil Bullseye e Wilson Fisk, alias Kingpin, personaggi immortalati nei fumetti, ma anche in numerosi film e serie tv.

John Romita Sr. è stato inserito nella Eisner Awards Hall of Fame nel 2002 e nella Inkwell Awards Hall of Fame nel 2020.