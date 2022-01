John Malkovich, niente Green Pass: soggiorno negato dall'hotel di Venezia

Il Green Pass serve anche se ti chiami John Malkovich! L'Hotel Danieli di Venezia, infatti, ha negato il soggiorno all'attore perché il suo Green Pass risultava scaduto. Malkovich si trova a Venezia per le riprese di Ripley, serie ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith.

Come riportato dal Gazzettino, l'Hotel Danieli si è visto costretto ad annullare i soggiorno di John Malkovich perché l'attore era in possesso di un Green Pass scaduto. Il contrattempo, però, non ha impedito a John Malkovich di rimanere a Venezia per concludere le riprese televisive.

Mentre l'attore ingannava l'attesa facendo spese in un negozio, la produzione è riuscita a sistemarlo in un'abitazione privata poco distante da piazza San Marco. Ma il green pass scaduto di Malkovich non è stato l'unico problema della troupe americana. La produzione è arrivata a Venezia subito dopo l'Epifania e le riprese si protrarranno fino a metà febbraio, ma il Covid sta mettendo a dura prova l'organizzazione.

A quanto pare, un terzo della produzione - che conta circa 300 persone al lavoro, tra attori, tecnici e maestranze - è attualmente costretto all'isolamento per colpa del contagio da Covid. A poco sarebbe servito il sistema di monitoraggio - con tanto di struttura mobile privata nei pressi della Pietà - basato su tamponi molecolari effettuati sulla troupe ogni due giorni.