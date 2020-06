John Malkovich: "Perché Essere John Malkovich e non Essere Tom Cruise?"

John Malkovich pensava che Essere John Malkovich avrebbe dovuto intitolarsi Essere Tom Cruise. Il divo ricorda la reazione sconcertata di fronte alla folle sceneggiatura concepita da Charlie Kaufman.

Venezia 2019: uno scatto di John Malkovich al photocal di The New Pope

"Ho chiesto 'Perché non 'Essere Tom Cruise'?" ricorda John Malkovich in un'intervista all'Independent. "Charlie mi ha detto chiaramente che non aveva nessun desiderio di modificare lo script e che Spike Jonze avrebbe diretto il film, così ho accettato. Per essere onesto, non credevop che lo avrebbero mai realizzato".

In effetti Essere John Malkovich non sarebbe mai stato realizzato se Charlie Kaufman non avesse inviato lo script a Francis Ford Coppola, che lo ha passato a Spike Jonze, all'epoca sposato con la figlia Sofia Coppola.

"Ricordo gli anni in cui era rimasto non prodotto. Ogni volta che mi recavo a Hollywood per le attività stampa, in qualche hall di un hotel o in un ristorante o in un negozio di lampade qualcuno veniva da me e mi diceva 'Hey, iperchè non fai Essere John Malkovich?' Alla fine lo abbiamo realizzato, e onestamente sono stato felice di essere parte del progetto."

Lo stesso Spike Jonze ha ricordato le preoccupazioni di Malkovich in un'intervista: "John mi disse: se il film sarà un flop, il mio nome non è solo nel cast, ma è nel titolo perciò sono fottuto; se funziona, sarò sempre associato con questo personaggio."

