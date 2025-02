John Lithgow semina paura in una casa di riposo nel trailer di The Rule of Jenny Pen

IFC Films ha rilasciato il primo trailer di The Rule of Jenny Pen, un thriller psicologico con Geoffrey Rush e John Lithgow.

IFC Films ha diffuso il trailer di The Rule of Jenny Pen, il nuovo thriller psicologico interpretato dal premio Oscar Geoffrey Rush e dal vincitore del Golden Globe John Lithgow. Il film arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025.

Diretto da James Ashcroft, The Rule of Jenny Pen è scritto dallo stesso Ashcroft insieme a Eli Kent, ed è basato su un racconto di Owen Marshall. Di seguito potete vedere l'inquietante trailer.

Cosa accade nel trailer di The Rule of Jenny Pen?

Nel video, Lithgow interpreta un anziano psicopatico che usa un pupazzo per terrorizzare i compagni di stanza nella casa di riposo. Il suo ultimo obiettivo è un ex giudice, che si ritrova a lottare per fermare la follia del suo aguzzino e proteggerne gli altri.

La sinossi ufficiale del film recita: "Il giudice arrogante Stefan Mortensen subisce un ictus quasi mortale che lo lascia parzialmente paralizzato e costretto a vivere in una casa di riposo. Distanziato dal personale e freddo nei confronti del suo compagno di stanza, Mortensen entra in conflitto con Dave Crealy, un altro residente che apparentemente sembra gentile, ma che nasconde una vera e propria malvagità. Crealy terrorizza la casa con il suo gioco sadico, La regola di Jenny Pen, utilizzando la sua bambola come strumento di crudeltà",

"Quello che inizia come un fastidio infantile si trasforma rapidamente in eventi sempre più macabri e inquietanti. Quando le richieste di Mortensen al personale restano inascoltate, è lui a prendere in mano la situazione e a cercare di fermare il regno del terrore di Crealy".

Nel cast figurano anche Nathaniel Lees nel ruolo di Sonny Ausage, Thomas Sainbury come Mike il badante, Ian Mune nei panni di Howie Wicker, George Henare come Tony Garfield, Maaka Pohatu nel ruolo del dottor Neels, Holly Shanahan come Madeline Shepard, Ginette McDonald nei panni di Sally Pile e Hilary Norris come Eunice Joyce.

The Rule of Jenny Pen è prodotto da Ashcroft, Kent, Lithgow, Rush, Emily Gotto, Nicholas Lazo e Samuel Zimmerman. Catherine Fitzgerald e Orlando Stewart fungono produttori esecutivi.