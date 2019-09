John Lithgow affianca Jeff Bridges nella serie FX The Old Man, diretta da Jon Watts

Il veterano John Lithgow sarà co-protagonista insieme a Jeff Bridges della serie FX The Old Man, diretta da Jon Watts.

Il sei volte premio Emmy John Lithgow affiancherà Jeff Bridges nel pilot della serie FX The Old Man, creata da Jon Steinberg e Robert Levine. A dirigere il pilot sarà il regista di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home Jon Watts. Le riprese prenderanno il via in autunno.

Dexter: John Lithgow nell'episodio Road Kill

The Old Man, basata sul bestseller omonimo di Thomas Perry, vede protagonista Dan Chase (Jeff Bridges), ex agente della CIA ritiratosi decenni prima a vita privata. La sua esistenza pacifica viene infranta dalla comparsa di un assassino che prova a eliminarlo costringendolo alla fuga. Chase scoprirà che per garantirsi un futuro dovrà venire a patti con il suo passato.

John Lithgow sarà Harold Harper. Intelligente e capace di compassione, Harper viene richiamato in servizio dall'FBI dopo una grave perdita che lo ha colpito. L'agente ha alle spalle un passato complicato con il fuggitivo Chas (Bridges).

The Old Man è firmata da Jon Steinberg e Robert Levine, che si occuperanno anche della produzione esecutiva. Fox 21 Television Studios produrrà la serie televisiva insieme a The Littlefield Company.