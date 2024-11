John Krasinski è l'uomo più sexy del 2024 per la rivista PEOPLE: la sua reazione da Colbert

John Krasinski è stato incoronato da People come l'uomo più sexy del mondo per l'anno 2024. La notizia è stata annunciata martedì sera durante la diretta del Late Show With Stephen Colbert.

"Un blackout immediato, in realtà. Zero pensieri", ha detto Krasinski a People riguardo alla sua reazione quando ha saputo che sarebbe stato incoronato quest'anno. "A parte il fatto che forse sono stato preso in giro. Non è così che mi sveglio, pensando: 'È questo il giorno in cui mi verrà rivelato che sono l'uomo più sexy del mondo?'. Eppure è stato il giorno in cui l'avete fatto voi. Mi avete sicuramente spinto a migliorarmi".

Secondo Krasinski, sua moglie Emily Blunt era al settimo cielo quando ha sentito la notizia. "Ho provato molta gioia nel dirglielo", ha dichiarato a People.

Una carriera da idolo del pubblico

Krasinski è noto per aver interpretato Jim Halpert in The Office, versione statunitense della sitcom mockumentary di Ricky Gervais e l'analista della CIA nella serie Prime Video Tom Clancy's Jack Ryan. Ha anche diretto, co-scritto e interpretato A Quiet Place - Un posto tranquillo del 2018 e il suo sequel del 2020.

Emily Blunt e John Krasinski: "Se recitassimo nei film Marvel, A Quiet Place non esisterebbe"

Quest'anno Krasinski ha recitato, scritto, prodotto e diretto IF - Gli amici immaginari, una commedia fantasy che segue i vicini Cal e Bea (Ryan Reynolds e Cailey Fleming), che possono vedere gli amici immaginari degli altri. È stato anche produttore del prequel della sua saga horror A Quiet Place: Giorno 1, con Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

La rubrica "People's Sexiest Man Alive" è un evento annuale per la rivista sin dall'inizio dell'iniziativa, nel 1985, quando vinse Mel Gibson. L'anno scorso è stato premiato Patrick Dempsey, mentre altri vincitori recenti sono stati Chris Evans, Michael B. Jordan, Paul Rudd, John Legend e Idris Elba.