John Krasinski diventa DJ per una prom night online!

John Krasinski ha deciso di aiutare gli studenti del liceo, ma non solo, che non potranno festeggiare l'immancabile serata del ballo, evento che negli Stati Uniti è una tappa imperdibile nel cammino verso l'età adulta, organizzando un evento online che lo vedrà impegnato come DJ.

L'attore, che ha lanciato durante questo periodo difficile Some Good News, condividendo storie positive e atti di gentilezza, ha infatti pensato ai tanti giovani che stavano aspettando la tradizionale prom night con trepidazione e ora si ritrovano chiusi in casa e impossibilitati a tornare nelle aule del liceo.

John Krasinski ha prima condiviso una foto che lo ritrae quando era giovane e pronto ad andare al ballo, per poi aggiungere online un ironico video in cui dichiara. "Esatto classe del 2020, sarò il vostro DJ per la vostra serata in compagnia di qualche amico questo venerdì alle 8EST/5PST (le 2 di mattina in Italia)".

Per rendere l'evento ancora più ufficiale e "tradizionale" su Instagram è apparso l'invito ufficiale alla festa e sono stati pubblicati dei contenuti a tema.

Il party virtuale è aperto a tutti, ecco il video dove verrà trasmesso in streaming svelando quali star sono state coinvolte in questa nuova iniziativa davvero speciale.