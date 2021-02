John David Washington con Margot Robbie e Christian Bale nelle foto dal set del film di David O. Russell

John David Washington si è unito alle co-star Christian Bale e Margot Robbie per girare il nuovo film di David O. Russell di cui per ora non si conosce neppure il titolo, ma a giudicare dalle foto dal set si potrebbe trattare di un period movie ambientato all'inizio del ventesimo secolo visti i costumi sfoggiati dai tre attori. Oppure si tratta solo di una festa in maschera?

Sebbene i dettagli ufficiali sulla trama del film ideato e diretto da David O. Russell debbano ancora essere rivelati, si ritiene che sia incentrato su "un'improbabile collaborazione tra un medico e un avvocato". In precedenza era stato svelato che il titolo provvisorio del progetto sarebbe Amsterdam.

Le riprese del film del mistero sono attualmente in corso in California. La pellicola è prodotta da Arnon Milchan di New Regency con Matthew Budman e Anthony Katagas. Nel cast stellare troviamo Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola oltre a Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek e Zoe Saldana.

I fan di John David Washington possono apprezzare l'attore a fianco di Zendaya nel romance Netflix Malcolm & Marie.