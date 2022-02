John Cena si è proposto per unire in matrimonio James Gunn e Jennifer Holland vestito da Peacemaker

James Gunn si è ufficialmente fidanzato con Jennifer Holland, interprete di Emilia Harcourt nella serie Peacemaker, e John Cena si è offerto di celebrare le nozze in modo molto originale.

L'attore ha commentato ai microfoni di People la situazione, svelando i dettagli della sua proposta al regista.

La star di Peacemaker aveva infatti risposto al gioioso annuncio compiuto da James Gunn e Jennifer Holland dichiarando che era pronto a unirli in matrimonio indossando il suo costume. John Cena aveva però sottolineato che non possiede gli abiti di scena, quindi sarebbe stato un po' complicato, ma non escludeva la situazione.

L'attore e star del wrestler, ai microfoni di People ha quindi dichiarato: "Tengo davvero profondamente a entrambi. Sono tremendamente innamorati uno dell'altra e non potrei essere più felice per persone che apprezzo e hanno trovato il vero amore, ma in senso più ampio sono contento per chiunque trovi un amore genuino. Penso sia una cosa grandiosa".

Cena ha poi sottolineato: "Stavo semplicemente cercando di essere divertente ed era un momento genuino. Sono realmente davvero felice per loro e per il loro rapporto. Sono persone meravigliose ed è realmente grandioso quando le persone hanno quel legame nella loro vita".

Per ora Gunn non ha ufficialmente commentato la proposta ricevuta e sarà interessante scoprire in che modo il regista affronterà l'originale idea di John, a cui ha regalato molte soddisfazioni nel cempo della recitazione grazie ai progetti tratti dai fumetti della DC.