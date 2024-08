John Cena sulla serata degli Oscar: "Avrei preferito essere realmente nudo"

John Cena è tornato a parlare della sua esperienza sul palco degli Oscar, rivelando di essere ancora "traumatizzato" da quanto accaduto.

Durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live! la star del wrestling, ora molto attiva nel mondo del cinema, ha infatti scherzato dicendo che si sarebbe vendicato del conduttore della serata di premiazione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy.

L'esperienza agli Oscar

Ricordando la sua apparizione, John Cena ha ironizzato dichiarando che era felice che Jimmy Kimmel fosse in ferie e al suo posto ci fosse Jeff Goldblum: "Sono felice di vederti, ma resterò qui fino a quando chiuderanno tutto e farò pipì sulla sua scrivania".

Alcune foto scattate nel dietro le quinte hanno confermato che durante la serata degli Oscar indossava in realtà una copertura nelle parti intime: "Non era solo 'Ehi, devi essere lì fuori nudo di fronte a tutti', ma poi mi hanno detto: 'Ehi, questo è uno show per tutta la famiglia quindi non possiamo mostrare le tue natiche. Quindi metteremo dei pezzi enormi di nastro adesivo medico sul tuo sedere!'".

John ha ribadito: "Penso che quello sia stato ancora più imbarazzante. Avrei preferito avere tutto fuori rispetto a essere coperto in quel modo!".

Il nuovo impegno di Cena

John era impegnato a promuovere Jackpot, film ambientato nel 2030, quando in California è stata istituita una grande lotteria. Katie (Awkwafina), trapiantata a Los Angeles e aspirante attrice, ottiene un biglietto vincente, ma la lotteria ha un problema: altre persone possono ucciderla prima del tramonto per reclamare legalmente il jackpot multimiliardario. Dopo essere stata inseguita per tutta la città, la ragazza si allea con l'agente dilettante Noel Cassidy (Cena), che deve farla arrivare sana e salva fino al tramonto in cambio di una parte del premio. Tuttavia, Noel deve fare i conti con l'agente di protezione rivale Louis Lewis (Simu Liu), che possiede la più grande agenzia di protezione della lotteria di Los Angeles e che vuole anche riscuotere la commissione di Katie.

Barbie, John Cena: "Sono finito a fare Ken tritone perché stavo girando Fast X dall'altro lato della strada"

Paul Feig, regista di Le amiche della sposa e Un piccolo favore, ha diretto il film, mentre Ayden Mayeri, Machine Gun Kelly, Donald Elise Watkins, Sam Asghari e Murray Hill completano il cast. Con una sceneggiatura scritta da Rob Yescombe, Jackpot! è prodotto da Joe Roth e Jeff Kirschenbaum della Roth/Kirschenbaum Film e dalla Feigco Entertainment di Feig e Laura Fischer. Cena, Michelle Morrissey, Yescombe e Zack Roth sono produttori esecutivi.