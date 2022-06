John Cena, la sua sorpresa ad un ragazzo down in fuga dall'Ucraina (VIDEO)

John Cena ha fatto una sorpresa a un ragazzo con sindrome di Down in fuga dall'Ucraina insieme a sua madre; l'incontro è avvenuto ad Amsterdam.

John Cena è entrato a far parte di quelle star dal cuore d'oro; l'attore, infatti, ha fatto una sorpresa a un ragazzo con sindrome di Down in fuga dall'Ucraina insieme a sua madre.

L'incontro tra John Cena e il ragazzo è avvenuto ad Amsterdam. La madre del giovane ha raccontato a suo figlio che la loro fuga da Mariupol aveva l'obiettivo di incontrare l'attore americano - e il sogno si è trasformato presto in realtà.

A proposito dell'incontro, John Cena ha raccontato: "La storia di Misha e di sua mamma mi ha toccato il cuore. Avevo tre giorni liberi dal lavoro e mi trovavo ad appena un'ora di distanza. Così ho pensato di andare!".

Nella clip di circa 3 minuti, John Cena e Misha hanno condiviso molti abbracci, mangiato una torta e giocato con le costruzioni. La superstar del wrestling gli ha anche regalato il suo merchandising e la cintura WWE per posare per una foto. In un paio di momenti commoventi, i due hanno ricreato la sua iconica frase e mossa "You Can't See Me" e hanno confrontato i muscoli dei bicipiti.

"Questa è stata un'avventura meravigliosa, in cui ho conosciuto un nuovo amico straordinario. Grazie per avermi dato questa possibilità". La madre di Misha ha aggiunto: "Dio, è così felice. John, hai un cuore grande!".