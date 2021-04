John Cena compie gli anni e James Gunn gli regala lo trolla (di nuovo) con le empanadas

Il 23 aprile è stato il compleanno di John Cena a.k.a. Peacemaker nei progetti DC diretti da James Gunn, il film The Suicide Squad e la serie tv Peacemaker. Ma vediamo come il regista ha augurato all'attore un felice compleanno. Spoiler: c'entrano le empanadas, che sul set di The Suicide Squad, Cena aveva già mangiato in quantità "importanti".

The Suicide Squad: John Cena ha mangiato 40 empanadas per una scena del film

Su Twitter, Cena ha ricevuto gli auguri di Gunn, che stando a quanto si legge nel post, sta provvedendo affinché in una futura scena della serie tv di HBO Max possa esserci un pranzetto alquanto leggero per l'attore...

"Tanti auguri di buon compleanno al mio amico e partner creativo nel viaggio di #Peacemaker, @JohnCena" scrive Gunn "Nell'ottavo episodio, che stiamo per iniziare a girare, hai una scena in cui dovrai mangiare. Dal reparto scenografia mi hanno chiesto che tipo di cibo dovresti mangiare, e io ho detto loro di procurarti delle empanadas. Buon compleanno, amico!".

Al che, John ha risposto "Dicono che il tempismo sia tutto, e visto che potrei aver 'preso in prestito' QUALCHE costume di Peacemaker, possiamo chiedere al reparto costumi se ne può realizzare di nuovi in una taglia più grande... Oh, e per piacere, raccomanda di far installare un canale di scarico per i rifiuti da empanadas #Poopmaker".

Abbiamo già visto che aspetto avrà John Cena in Suicide Squad grazie ai numerosi materiali promozionali diffusi finora, ma per Peacemaker... Beh, dipenderà da quante volte dovrà ripetere la scena delle empanadas, se vogliamo credere al divertente scambio tra i due.