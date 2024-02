John Cena, la sua agenzia gli aveva consigliato di non recitare in Barbie: 'Temevano per la mia carriera'

John Cena ha svelato che la sua agenzia gli aveva consigliato di non recitare nel film Barbie per paura delle possibili ripercussioni sulla sua carriera.

L'attore e star del wrestling, mentre era ospite del The Howard Stern Show, ha infatti ricordato come è stato coinvolto nella realizzazione del progetto diretto da Greta Gerwig.

Il retroscena

Parlando di Barbie, John Cena ha raccontato: "L'agenzia fa quello che sa fare, ovvero 'Questa entità, questa risorsa gravita intorno a queste cose, dovremmo stare in questa corsia'. Ma non sono una merce. Sono un essere umano e agisco pensando che ogni opportunità sia un'opportunità".

La star stava recitando in Fast X durante le riprese del lungometraggio ispirato ai giocattoli della Mattel, non essendo quindi a disposizione.

Cena ha però incontrato per caso Margot Robbie: "Lei ha detto: 'Ti faremo diventare un tritone. Sarai impegnato per mezza giornata'. Sì, certamente. Ma penso che la prospettiva dell'agenzia fosse: 'Questo è non da te', e lo capisco. Ma va anche riconosciuto il merito dell'agenzia che ha immediatamente acconsentito e ho pensato: 'No, lo faremo'. Ma tutto quello che possono fare è offrire la loro guida".

L'attore ha ribadito: "Non sono loro a compiere la scelta. E la loro guida è 'La conseguenza economica di questo è che potrebbe farti perdere questi ruoli da protagonista'. E lo capisco. Ho sempre pensato che il buon lavoro ti faccia ottenere altre chance".