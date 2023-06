John Carpenter ha diretto una nuova serie tv dal suo divano

John Carpenter è tornato sulla sedia da regista... più o meno. Il regista di culto ha rivelato di aver diretto segretamente una nuova serie tv in remoto dal suo divano.

Durante il Texas Frightmare Weekend (tramite il Prague Reporter), Carpenter ha spiegato di aver diretto a distanza la serie TV Suburban Screams, che è stata girata a Praga, senza muoversi dalla sua casa di Los Angeles:

John Carpenter sul set di The Ward

"Ho appena finito di dirigere, a distanza, una serie TV chiamata Suburban Screams. John Carpenter's Suburban Screams. È stata girata a Praga, mi sono seduto sul divano e l'ho diretta. È stato incredibile."

Suburban Screams segna il primo lavoro da regista di John Carpenter in oltre cinque anni. Il sui ultimo film, The Ward, risale al 2010. Nel 2017, il cineasta ha pubblicato una serie di video musicali remake tra cui 1997: Fuga da New York e Christine - La macchina infernale.

Nel corso del panel del Texas Frightmare Weekend , Carpenter ha anticipato possibili sviluppi per l'atteso sequel del suo La cosa e ha inoltre annunciato che sta lavorando a un nuovo album di Lost Themes:

"Ho giurato di mantenere il segreto, ok, ma potrebbe esserci - perché non sono ancora certo che accadrà - potrebbe esserci un La Cosa 2".