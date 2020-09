John Boyega star del film The Test, diretto da Gavin Hood

John Boyega e Payman Maadi saranno i protagonisti di The Test, film diretto da Gavin Hood tratto da un racconto di Sylvain Neuvel.

Il progetto sarà scritto dal filmmaker e la produzione sarà curata da Entertainment One con la collaborazione di Zev Foreman e Ilda Diffley.

Al centro della trama di The Test ci sarà un immigrato (Payman Maadi) che si sottopone a un test per ottenere la cittadinanza e un brillante psicologo comportamentale (John Boyega) che supervisiona il test e deve confrontarsi con un gruppo di terroristi guidato da un fanatico di destra.

Gavin Hood ha recentemente diretto Eye in the Sky e Official Secrets. Il regista ha descritto il progetto come un thriller psicologico ambientato in un futuro non troppo distante all'insegna di una società autoritaria.

John Boyega tornerà quindi sul set dopo il segmento intitolato Red, White and Blue del progetto Small Axe diretto da Steve McQueen. Maadi ha invece recitato nella serie Westworld e nel film 6 Underground.