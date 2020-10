John Boyega svela quando inizieranno le riprese di They Cloned Tyrone

L'attore John Boyega ha aggiornato i fan sul progetto They Cloned Tyrone, prodotto per Netflix e con star anche Jamie Foxx.

John Boyega ha svelato quando inizieranno le riprese di They Cloned Tyrone, il progetto prodotto per Netflix che lo vedrà protagonista accanto a Jamie Foxx e Teyonah Parris.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione della serie Small Axe diretta da Steve McQueen, ha infatti accennato ai suoi progetti futuri.

In un'intervista rilasciata a Comingsoon.net, John Boyega ha ora rivelato che sta compiendo le prove con il resto del cast e della troupe via Zoom e le riprese di They Cloned Tyrone dovrebbero iniziare entro i prossimi mesi.

L'attore ha spiegato: "Il film sarà come Attack the Block. Posso anticiparvi questo. Juel Taylor farà il suo esordio alla regia con questo film e ha scritto una sceneggiatura brillante. Non attrai Jamie Foxx senza uno script di livello ed è davvero ben scritto, sarà molto divertente girarlo".

Jamie Foxx collaborerà nuovamente con Netflix dopo il successo ottenuto da Project Power. Al centro della trama ci saranno tre personaggi impegnati a indagare su una serie di strani eventi, rendendosi conto dell'esistenza di una cospirazione che incombe su di loro. Il progetto scritto e diretto da Juel Taylor, autore di Creed 2, ha come co-sceneggiatore Tony Rettemaier.