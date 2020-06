John Boyega star di Naked Singularity, ecco la prima foto ufficiale

Naked Singularity: John Boyega in una foto del film

John Boyega sarà il protagonista del film Naked Singularity e online è stata condivisa la prima foto ufficiale del progetto che affronterà il tema della giustizia negli Stati Uniti.

Lo scatto è stato condiviso in occasione del Mercato di Cannes che, in questa edizione, si svolgerà in modo virtuale.

Il lungometraggio sarà il debutto alla regia di Chase Palmer, che recentemente ha firmato la sceneggiatura del film It e ha ideato anche lo script del nuovo progetto in collaborazione con David Matthews basandosi sul libro scritto da Sergio De La Pava.

I protagonisti del film Naked Singularity saranno John Boyega e Olivia Cooke, mentre nel cast ci sono anche Ed Skrein, Bill Skarsgård, Linda Lavin e Tim Blake Nelson.

Sul grande schermo si racconterà la storia di una star in ascesa nel mondo degli avvocati di New York, ruolo affidato a Boyega, che inizia a mettere in dubbio il sistema giudiziario dopo aver perso un caso che ha causato la sospensione della sua licenza. Mettendo in dubbio tutto ciò per cui ha lavorato, e sull'orlo dell'esaurimento nervoso, il giovane si ritrova alle prese con una vita che sta andando a pezzi quando viene coinvolto in un crimine ad alto rischio da una giovane imprevedibile che lavora per la difesa (Cooke).

Tra i produttori del film ci saranno anche Ridley Scott, Dick Wolf, Anna Boden e Ryan Fleck.