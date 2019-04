John Belushi, la sua morte e nuovi dettagli su quella tragica notte

In un estratto del libro The Castle on Sunset, Shawn Levy racconta nuovi dettagli sulla morte di John Belushi e sul suo rapporto con De Niro e Robin Williams.

A quanto pare sono arrivate diverse novità riguardo la morte di John Belushi e le sue ultime ore, grazie a un libro che ha rivelato diversi dettagli finora nascosti al pubblico.

In The Castle on Sunset di Shawn Levy, famoso storico di Hollywood, vengono ricostruiti gli ultimi giorni del famoso attore grazie al leggendario hotel in cui anche Robert De Niro si è fermato l'ultima triste notte di John Belushi. Il 28 febbraio 1982 John è arrivato al Chateau Marmont in condizioni piuttosto complesse, sudato, pallido, quel posto ormai era come una seconda casa visto che si era fermato lì per oltre un mese, vagando tra diverse suite. In quel periodo stava progettando il suo nuovo film, dal titolo Noble Rot: una commedia romantica basata su una rapina nei primi anni dell'industria californiana del vino.

Un bel ritratto di John Belushi

Il lavoro non stava però andando bene, né il suo manager né la Paramount Pictures erano soddisfatti del risultato, e la situazione stava lentamente degenerando, con Belushi assente ai meeting, la sua stanza era diventata un porcile e aveva perso continuità nell'igiene personale. Molti pensavano fosse sotto il costante effetto di stupefacenti e, secondo Shawn Levy, avevano ragione, visto che passava le sue giornate a bere, fumare marijuana e sniffare cocaina, fino ad arrivare all'eroina.

Molti personaggi sono andati a trovarlo nel suo bungalow, tra cui Robin Williams e Robert De Niro, che a quanto pare hanno preso entrambi della cocaina insieme a John Belushi proprio nelle ore precedenti alla sua morte. In The Castle On Sunset, che sarà adattato per la tv da Aaron Sorkin e John Krasinski, Levy dichiara che De Niro ha trovato la stanza di John un vero e proprio disastro, come se qualcuno avesse avuto un attacco di rabbia cieca. Più tardi anche Robin Williams è passato nell'appartamento, dove si è fermato per pochi 'tiri' di cocaina e qualche chiacchiera, per poi andarsene inquietato dall'ambiente.

Quando il gioco si fa duro: i quarant'anni di Animal House

Il mattino successivo, John Belushi è stato ritrovato morto dalla sua guardia del corpo Bill Wallace, venuto a mancare per overdose all'età di 33 anni. Hollywood Reporter ha condiviso in esclusiva un estratto da The Castle On Sunset, in cui Levy racconta come De Niro sia stato uno dei primi a chiamare il desk del Chateau per capire cosa fosse successo a John, ormai scomparso dalle comunicazioni da tempo. Una volta appresa la notizia, pare che l'interprete di Toro Scatenato abbia lasciato cadere il telefono, piangendo.