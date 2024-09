Emile Hirsch: "Il regista del biopic su John Belushi mi chiese di ingrassare 45 chili per il ruolo"

Emile Hirsch non è di poche parole quando si parla del suo film biografico su John Belushi che non è stato realizzato. Nel 2013, Hirsch era stato scritturato per interpretare il comico scomparso e la star del Saturday Night Live. Tuttavia, la mancanza di fondi ha portato al fallimento del progetto. Ora Hirsch rivela e commenta i consigli sbagliati che il regista gli avrebbe dato prima che il film fosse autorizzato.

Emile Hirsch ricorda l'aggressione alla dirigente Paramount: "Il peggior momento della mia vita"

Il racconto dell'attore

"Ero un po' combattuto sul fatto di firmare", ha detto Hirsch durante il podcast di THR It Happened in Hollywood. "A un certo punto ho avuto una conversazione con il regista, che parlava dell'aumento di peso. Ecco quanto era stupido questo tizio, mi ha detto: 'Prendi peso e poi faremo il film'".

Dan Aykroyd, John Belushi e Ray Charles in The Blues Brothers

E ha aggiunto: "E io gli ho detto: 'Ingrassa e poi facciamo il film? Che ne dici di fare il film e poi io ingrasserò!' Sarei stato il più grande babbeo dell'universo a mettere su 45 chili senza avere certezza di nulla".

Hirsch ha continuato dicendo che il regista era "un bravo ragazzo, ma è assurdo. Belushi probabilmente pesava circa 100 chili. La circonferenza è una parte importante del suo look".

Si dice che l'eredità di Belushi sia stata portata sul grande schermo in diversi progetti autonomi. Adam Pally avrebbe dovuto ritrarre Belushi nel 2020; Matt Wood interpreta Belushi nel prossimo film Saturday Night, che racconta la prima registrazione del Saturday Night Live.

In precedenza, Hirsch aveva dichiarato a IndieWire che il biopic su Belushi per il quale era stato scritturato avrebbe avuto una "prospettiva molto unica" che si appoggiava alla "imprevedibilità e selvaticità" di Belushi.

"Si tratta di una certa maniacalità", aveva detto Hirsch. "Non ho ancora fatto tutte le mie ricerche, è troppo presto per fare qualsiasi tipo di dichiarazione su come fosse. È molto, molto presto, ma credo che sarà uno sguardo molto interessante sulla sua vita".

Per quanto riguarda il previsto aumento di peso, Hirsch ha aggiunto: "Ci sono tutti i tipi di trucchi e trasformazioni. Inoltre, la cosa più importante è riuscire a cogliere il suo spirito. Potresti ingrassare di centinaia di chili, ma se non riesci a catturare questo aspetto non fregherà niente a nessuno. È fastidioso, però, che la gente sia automaticamente ossessionata dal peso".