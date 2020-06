Joel Schumacher, tutti i suoi film in un video tributo trascinante

Joel Schumacher è morto ieri all'età di 80 anni e su YouTube è stato condiviso un emozionante video tributo in cui si ricordano tutti i suoi film.

Il montaggio è stato realizzato da Alessandro Maggia ed è stato condiviso sul canale di Starlight Video Productions.

Il video si apre con le immagini dei primi film diretti negli anni '80 per poi arrivare ai cult St. Elmo's Fire e Ragazzi perduti, che hanno imposto all'attenzione della critica e del pubblico il talento di Joel Schumacher.

Non possono mancare nemmeno film da brividi come Linea mortale, che nel 1990 ha terrorizzato gli spettatori di tutto il mondo, e atmosfere ben diverse come quelle di Il cliente, tratto da un romanzo di John Grisham.

Nel montaggio spazio quindi a Batman Forever e al successivo Batman & Robin.

Gli anni '90 si sono poi conclusi con 8 MM - Delitto a Luci Rosse e Flawless - Senza difetti, mentre Tigerland è arrivato nel 2000 portando sul grande schermo la futura star Colin Farrell, di nuovo su un set per essere diretto dal regista con In linea con l'assassino.

Il successo del film Il fantasma dell'Opera è invece del 2004 e negli anni successivi Schumacher ha continuato a spaziare tra generi e atmosfere fino a Trespass, arrivato nei cinema nel 2011.