Joel Schumacher: morto il regista di Batman Forever e Ragazzi perduti

Joel Schumacher è morto all'età di 80 anni, in carriera aveva diretto film come Batman Forever e Ragazzi perduti.

Il regista si trovava a New York e questa mattina, come rivelato da un suo portavoce, ha perso la sua lunga lotta contro il cancro.

Il filmmaker aveva ereditato la guida del franchise di Batman dopo l'uscita di scena di Tim Burton e aveva realizzato Batman Forever, in grado di incassare oltre 300 milioni di dollari, e il flop del 1997 Batman and Robin, con star George Clooney.

Negli anni '80 Joel Schumacher aveva diretto film diventati cult come St. Elmo's Fire, di cui era sceneggiatore e regista, con star giovani interpreti destinati a diventare star come Rob Lowe, Emilio Estevez e Demi Moore.

Ragazzi perduti, in cui si racconta la storia di un gruppo di giovani vampiri che vivono in una piccola cittadina della California, aveva inoltre conquistato la critica e il pubblico.

Tra gli interpreti c'erano Kiefer Sutherland, Jason Patric, Corey Feldman e Corey Haim. Nel 1990 Schumacher ha diretto Linea mortale, in grado di incassare 61 milioni di dollari, e tre anni dopo è stato il turno di Un giorno di ordinaria follia con protagonista Michael Douglas, presentato in concorso al Festival di Cannes.

Il progetto successivo è stato l'adattamento del romanzo Il cliente di John Grisham. Tra i successivi lungometraggi ci sono stati Il Momento di uccidere, con star anche un giovane Matthew McConaughey, 8 MM - Delitto a Luci Rosse con protagonista Nicolas Cage, Flawless con Robert De Niro e Philip Seymour Hoffman, e Tigerland che ha contribuito a lanciare la carriera di Colin Farrell con cui ha poi collaborato anche nel 2002 in occasione di Phone Booth.

Tra gli altri progetti diretti da Joel Schumacher ci sono, Il fantasma dell'Opera, Bad Company - Protocollo Praga, Veronica Guerin - Il prezzo del coraggio, The Number 23 e Trespass.

Schumacher aveva iniziato la sua carriera come regista, dopo esperienze come costumista e sceneggiatore, nel 1974 nel mondo della televisione con Virginia Hill.

Nel 2013 Joel aveva diretto alcuni episodi della serie House of Cards e nel 2015 aveva prodotto la serie Do Not Disturb: Hotel Horrors.