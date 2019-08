Joel Schumacher: "Ho avuto oltre 20.000 partner sessuali"

Joel Schumacher ha affermato di aver avuto nella sua vita oltre 20.000 partner sessuali.

Il regista di Batman & Robin, 79 anni, ha rilasciato un'intervista a Vulture in cui ha parlato della sua vita privata passata, fatta di droghe, alcol e promiscuità. In particolare, ha raccontato della sua intensa vita sessuale. Alla domanda dell'intervistatore sul numero delle sue partner, Joel Schumacher ha dichiarato: "Sarebbe tra le migliaia a doppia cifra, ma non è insolito"

Alla richiesta di essere più preciso sulla risposta, il regista ha risposto che i numeri vanno dai 10.000 ai 20.000, ma non ne può essere certo visto che la sua vita è stata molto movimentata.

Joel Schumacher durante questa lunga intervista ha raccontato altri particolari del suo passato, di come nella comunità gay era visto diversamente il concetto di famiglia: "Ora, molte persone gay si sposano, stanno adottando o stanno avendo figli. Non c'era nulla di simile quando ero giovane. Se entravi in un bar gay e c'erano 200 uomini lì dentro e dicevi: "Va bene, chi vuole avere una casetta con una staccionata bianca, un cane e un bambino, alza le mani" o "Chi vuole scopare stasera? Il concetto di una bella vita suburbana o di crescere figli non era un concetto elevato."

Sempre a proposito di omosessuali, il regista ha detto la sua sulla teoria che vuole Batman & Robin come coppia: "Se io non fossi gay non avrebbero mai inventato queste cose. Tutto è iniziato molto prima di me. Molto prima che arrivassi, qualcuno ha scritto tutto su quale sia il vero messaggio delle fiabe e delle storie per bambini. Biancaneve spiega cosa vuol dire avere delle cattive matrigne. E Batman e Robin sono due omosessuali che vivono in una grotta, che vivono insieme. C'è sempre stata questa teoria secondo cui Batman e Robin fossero gay"