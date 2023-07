Joel e Ethan Coen hanno iniziato a lavorare a un nuovo film insieme

Secondo l'ultimo numero di Empire Magazine, Ethan Coen ha dichiarato di essere già al lavoro con il fratello Joel Coen su una nuova sceneggiatura.

Negli ultimi anni, infatti, i fratelli Coen aveva preso strade separate: Joel ha diretto Macbeth per Apple TV+ mentre Ethan arriverà quest'anno con il film Drive-Away Dolls, di cui abbiamo visto il primo trailer pochi giorni fa.

Ethan Coen però ha voluto sottolineare che il suo non è un film "in solitaria", poiché sua moglie Tricia Cooke non solo ha co-scritto la sceneggiatura di Drive-Away Dolls, ma ha anche co-diretto il film con lui, anche se le rigide regole della Directors Guild of America le hanno impedito di essere accreditata.

Per quanto riguarda le tempistiche, Ethan Coen e Tricia Cook hanno recentemente rivelato l'intenzione di realizzare una trilogia di film lesbici di serie B, ma Ethan ha dichiarato che il suo nuovo progetto con Joel potrebbe avere la precedenza.

Purtroppo Ethan non ha svelato dettagli sul nuovo film, ma i Coen hanno una vasta gamma di progetti non realizzati da cui potrebbero attingere, tra cui gli adattamenti dei gialli di Ross Macdonald The Zebra-Striped Hearse e Black Money, il romanzo poliziesco di Michael Chabon The Yiddish Policemen's Union, il thriller di James Dickey sulla Seconda Guerra Mondiale To the White Sea, oltre a un dark web movie su Silk Road, un sequel di Barton Fink e altro ancora.

Conoscendo l'inventiva del duo, non saremmo del tutto sorpresi se si trattasse di qualcosa di completamente nuovo. In attesa di ulteriori dettagli, è semplicemente bello sapere che i due fratelli stanno tornando insieme.