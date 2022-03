Joel Edgerton reciterà nella serie sci-fi Apple TV+ Dark Matter

Joel Edgerton reciterà in un nuovo adattamento della serie Dark Matter nei panni di un fisico che si ritrova improvvisamente in una versione alternativa della sua vita. La serie sarà prodotta da Apple TV+ martedì e vedrà Blake Crouch, autore del romanzo originale del 2016, in veste di sceneggiatore e showrunner. Matt Tolmach è il produttore esecutivo insieme a David Manpearl.

Blake Crouch scriverà la sceneggiatura del pilot di Dark Matter e Louis Leterrier dirigerà i primi quattro dei nove episodi che compongono la prima stagione della serie.

La serie seguirà Jason Dessen, un fisico, professore e padre di famiglia che, mentre torna a casa a piedi per le strade di Chicago una notte, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in un incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo al multiverso di vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà sconvolgenti, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: se stesso.

