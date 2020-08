Joe Jonas, nuovo look: adesso è biondo platino (FOTO)

Dopo l'arrivo della prima figlia Joe Jonas ha deciso di cambiare il look e mostrarlo ai suoi follower su Instagram, Sophie Turner per il momento non ha commentato la trasformazione del marito.

Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori da poco ma il neo papà ha trovato il tempo di pubblicare il suo nuovo look su Instagram. Il cantante americano si è fatto biondo, una trasformazione che è stata molto apprezzata dalle sue numerose follower.

Quasi un mese fa Sophie Turner e Joe Jonas hanno avuto la loro prima figlia Willa sebbene la coppia non avesse mai annunciato ufficialmente la notizia della gravidanza. Un mese passato tra il cambio di pannolini e notti insonne per accudire la neonata iniziano a farsi sentire se lo scurissimo Joe ha deciso di farsi biondo. Il cantante ha pubblicato la foto nelle sue storie di Instagram: "Niente è meglio di un nuovo colore dei capelli per dire 'sono un papà fantastico', vero?, ha chiesto ai follower.

Dopo la nascita di Willa la coppia ha mantenuto per alcuni giorni la propria privacy, solo dopo molte ore è emersa online la notizia del parto avvenuto in un ospedale di Los Angeles. Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a Las Vegas nel mese di maggio 2019 e successivamente in Francia. In una recente intervista Sophie Turner ha spiegato che ritornerebbe di corsa a ricoprire il ruolo di Sansa Stark : "Mi manca tutto de Il trono di spade, mi mancano i costumi, mi manca il set. Mi manca la sensazione che ho provato quando sono entrata sul set con il mio costume. Mi mancano le persone ci tornerei in un batter d'occhio".