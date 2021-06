Joe Bell: il trailer del nuovo film con Mark Wahlberg

Joe Bell, dopo molti slittamenti, arriverà nelle sale americane il 23 luglio e il nuovo trailer mostra alcune scene inedite tratte dal film con protagonista Mark Wahlberg.

Nel filmato si vedono delle interazioni tra padre e figlio, come una divertente performance di Born This Way di Lady Gaga, e il momento in cui il teenageer svela di essere gay perché a scuola è vittima di bullismo. Il giovane subisce enormi pressioni mentali e attacchi fisici, situazione che porta a una drammatica svolta che cambia per sempre la vita di Joe Bell, alle prese con un dolore che lo spinge a compiere un viaggio attraverso gli Stati Uniti per sensibilizzare le comunità dei problemi affrontati dai giovani.

Il film Joe Bell è diretto da Reinaldo Marcus Green ed è ispirato alla vera storia di un padre dell'Oregon, ruolo affidato a Mark Wahlberg, che ha intrapreso una camminata attraverso gli Stati Uniti dopo la tragica morte del figlio Jadin, ruolo affidato a Reid Miller, a causa anche degli attacchi dei bulli. Nel cast anche l'attrice Connie Britton nel ruolo della moglie di Joe.

Il progetto, presentato ufficialmente nel 2020 al Toronto Film Festival, arriverà nelle sale con un nuovo montaggio e con una canzone originale composta da Diane Warren appositamente per il film.

Mark Gill, amministratore delegato di Solstice Studios, aveva dichiarato: "Crediamo che ora questo film abbia una nuova forza e potenza emotiva che sostanzialmente eleva il suo messaggio davvero importante. Siamo grati ai filmmaker e al cast per darci l'opportunità di proseguire il lavoro iniziato da Joe Bell".